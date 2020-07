Jonas Lima vê abandono da agricultura familiar do Acre

O deputado Jonas Lima (PT) está preocupado com o escoamento da produção no Acre e quer avançar com os ramais no Estado.

“Ano que vem o produtor não ter nem como se alimentar”, disse Lima na sessão virtual desta quarta-feira, 1, da Assembleia Legislativa. Ele fez o diagnóstico com base no sucateamento da SEPA, tema abordado pelo colega Cadmiel Bonfim.

“Vamos correr o risco do nosso produtor vir para a cidade”, disse, ao se referir às perdas decorrentes da falta de investimentos na área. “Está tudo nas costas das prefeituras”, denuncia, defendendo a agricultura familiar.