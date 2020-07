Jéssica Sales libera R$ 2 milhões para compra de equipamentos no combate à Covid-19

A deputada federal Jéssica Sales (MDB-AC) conseguiu na última sexta-feira 26, a liberação de uma emenda indicada ao orçamento da União, no valor R$ 1.907.055,00, para o Hospital Dermatológico de Cruzeiro do Sul. O valor garantido no orçamento da União deste ano, por meio da Fundação Nacional de Saúde, é parte dos R$ 18 milhões que a parlamentar remanejou para a área de Saúde no Acre.

O Hospital Dermatológico de Cruzeiro do Sul é referência no Juruá, de acordo com o plano de ação do Governo do Acre, no combate à Covid-19 e está sendo preparado para atender os pacientes de Cruzeiro do Sul e dos demais municípios da região. O valor liberado pela deputada Jéssica Sales permitirá a aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade de atenção básica especializada em saúde.

“A situação dos municípios do Acre se apresenta com mais precariedade. Assim é de suma importância a aquisição de equipamentos solicitados para garantir uma assistência capaz de absorver a demanda. Estamos garantindo o reforço do atendimento do hospital ” – justificou a deputada.

A iniciativa da deputada Jéssica Sales em somar esforços para a liberação da emenda para o Hospital Dermatológico de Cruzeiro do Sul é de fundamental importância, uma vez que a Covid-19 está presente em todos os municípios do Juruá, com maior número de casos e mortes registradas em Cruzeiro do Sul, a segunda cidade do Acre.