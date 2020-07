Governo do Acre diz que não recebeu 150 respiradores como informa MS: “só chegaram 60 aqui”, diz Sesacre

A saúde pública brasileira já conta com o reforço de 6.410 ventiladores pulmonares entregues pelo Governo do Brasil, para auxílio no atendimento aos pacientes com Covid-19. Os equipamentos foram entregues a todos os estados e o Distrito Federal. Somente entre os dias 22 e 29 de junho foram entregues 1.553 equipamentos. A compra e distribuição dos ventiladores pulmonares é parte do apoio estratégico do Governo do Brasil no atendimento aos estados.

Desse total, 3.477 são ventiladores de UTI e 2.933 de transporte, que também podem ser usados em unidades intensivas. Segundo informações do Ministério da Saúde, o Acre foi contemplado com 150 respiradores.

O ac24horas procurou a Secretaria Estadual de Saúde para saber onde os ventiladores foram instalados e como foram distribuídos. A Sesacre negou que tenha recebido 150 equipamentos. De acordo com secretaria até agora foram enviados ao Acre apenas 60 ventiladores, o que representa apenas 40% do que foi anunciado pelo Ministério da Saúde.