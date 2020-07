Governo diz que já pagou R$ 6,3 milhões das rescisões dos comissionados do PT

O governo do Acre já pagou mais R$ 6,3 milhões em verbas rescisórias dos servidores comissionados demitidos no governo de Sebastião Viana.

O pagamento começou a ser feito em outubro de 2019, diz o atual governo.

O levantamento feito pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) em 2019 mostra que foram pagos 566 processos, o que demandou recursos de R$ 2.451.814,76.

Em 2020, já foram pagos mais de 900 processos, em um montante superior a R$ 3,9 milhões.

Por determinação do governador Gladson Cameli, o pagamento começou a ser efetuado tendo como base as pessoas que tinham menor valor para receber. No total, a dívida herdada é de R$ 22 milhões, sendo necessário o pagamento de 2.200 processos. (VT/ANA)