Governo convoca aprovados do Iapen para fase de investigação criminal e social

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), publicou uma lista nesta quarta-feira, 01, que trata dos aprovados que irão atuar no funcionamento da Unidade Básica de Saúde do Complexo Penitenciário de Rio Branco.

A lista foi publicada no Diário Oficial do Estado e pode ser vista ao final desta matéria.

Os candidatos convocados devem comparecer no dia e horário agendado ao Núcleo de Atenção ao Servidor Penitenciário (NASP) no Polo Moveleiro situado na Rua das Acácias, nº 1212, Bairro Distrito Industrial – Rio Branco (rua atrás do Maison Borges), para a entrega da Ficha de Investigação Criminal (FIC).

Os candidatos, devem entregar a Ficha de Investigação Criminal e também apresentar os originais das seguintes certidões e declarações, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame:

Certidão do(s) cartório(s) de Registro de Distribuição – ações cíveis e criminais; Certidão do(s) cartório(s) de Registro de Distribuição – execuções fiscais;Certidão da Justiça Militar da União – Distribuição de Ações Criminais; Certidão do(s) cartório(s) de Interdições e Tutelas;Certidão do TRE de seu domicílio eleitoral – de quitação e de crimes eleitorais; Certidão do Tribunal Regional do Trabalho – ações trabalhistas; e Certidão da Justiça Federal – ações cíveis e criminais.

Segundo o Governo, serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 60 dias anteriores à data de entrega fixada neste Edital e dentro do prazo de validade específico constante dessas certidões.

