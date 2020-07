Daniel Zen diz que “produzir para empregar” de Bocalom é apenas discurso

O deputado Daniel Zen (PT) fez nova avaliação da participação do secretário de Saúde, Alysson Bestene, na sessão virtual da Aleac da última terça-feira (30). Do total de R$198 milhões do auxílio emergencial da União ao Acre –valor confirmado pelo secretário Alysson – Zen diz que foram aplicados apenas 26% até agora.

“Não estamos levantando suspeitas, mas constatamos que dinheiro tem e há 74% dos recursos já disponibilizados que estão parados, não são utilizados. Lembro que na campanha falavam que dinheiro tinha, o que faltava era gestão”, disse.

“Enquanto isso, faltam remédios e EPIs nas unidades”, completou o deputado, questionado o que é necessário fazer para que esses recursos sejam efetivamente utilizados no combate à pandemia.

Zen também abordou a questão da produção agrária no Acre. “Esse negócio de produzir para empregar não passava de um discurso”, disse o deputado do PT, alfinetando o pré-candidato a prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que recentemente ocupou o cargo de diretor da Emater.

“Ele ocupou o cargo e não plantou nada. A plantação de soja que foi colhida agora foi plantada no governo passado”, disse o petista, que também é pré-candidato do PT a prefeitura da capital.