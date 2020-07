Criminosos roubam carro de Uber e tentam matar rivais a tiros no Santa Inês

Um motorista de aplicativo viveu momentos de terror na tarde desta quarta-feira (1°), após ser sequestrado por membros de uma facção no Ramal Bom Jesus, na região do bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o motorista recebeu uma corrida para o Ramal Bom Jesus e ao chegar ao seu destino, três homens entraram no veículo. O motorista seguiu o seu trajeto normalmente com as três pessoas até os bairros Distrito Industrial, São Francisco, em seguida, os homens mandaram o motorista levantar os vidros do carro e em posse de armas de fogo anunciaram o assalto. Os criminosos ordenaram que o motorista dirigisse o carro até os bairros Panorama, Canaã e ao chegarem no bairro Recanto dos Buritis, os bandidos o colocaram no bagageiro e seguiram para o bairro Santa Inês.

Na Travessa Coelho, os faccionários no veículo do Uber, um Onix, de cor branca, se aproximaram de um grupo de pessoas que estavam sentados em um calçada conversando e efetuaram cerca de 10 tiros.

Um homem identificado como Alisson, 31 anos, foi atingindo com dois projeteis, um no abdômen e outro na perna. Já uma outra vítima identificada como Israel, de 30 anos, foi ferido com um tiro no pé e a terceira vítima foi atingida com um tiro de raspão na perna. As vítimas ainda conseguiram correr e fugir dos atiradores. Outras pessoas que estavam próximos de Alisson e Israel saíram ilesos na ação dos faccionários.

Populares ao verem o trio ferido, encaminharam as vitimas em um veículo para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e conduziu Alisson e Israel ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Após a ação, os faccionários seguiram com o motorista de aplicativo novamente até o bairro Vila Acre, e lá soltaram o trabalhador, jogaram a chave do veículo para vítima e mandou que o motorista fosse embora, pois não iam o matar.

O trabalhador acionou a Policia Militar que o acompanhou até a Delegacia de Flagrantes (Defla) aonde registrou o boletim de ocorrência. O sequestro e as tentativas de homicídios, serão investigados pela Polícia Civil.