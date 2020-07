“Comércio está padecendo no Acre”, diz Fecomércio à Confederação Nacional

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC participou de uma reunião online com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) esta semana, onde o assessor técnico da entidade, Egídio Garó, comentou as ações promovidas, em parceria com Governo do Estado, Sesc e Senac, bem como as medidas tomadas neste momento de pandemia da Covid-19 no Acre.

Garó disse o comércio, de uma maneira geral está padecendo no Acre, como ocorre no restante do país por conta da crise do coronavírus. Entretanto, o assessor lembrou que os decretos do Estado são, de certo modo, flexíveis, permitindo que alguma atividade comercial funcione, conforme suas restrições.

“Os serviços de uma maneira geral estão fechados, a não ser que tenham condição de trabalhar com delivery. Não há perspectiva de funcionamento. Eles [empresários do ramo de serviços] já têm o impacto da vigilância sanitária, que é muito intenso, e já praticam todos os elementos de biossegurança necessários. Não é o caso comércio, em que há o problema da aglomeração. Temos esse trabalho de orientar, lembrando que o empregador e o empresário são pessoas, que também podem se contaminar. Insistimos num isolamento social e trabalhamos numa abertura mais flexível”, disse.

O comércio no Acre representa 80% da economia do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. “O Acre é pequeno, temos pouco mais de 800 mil habitantes. Produzimos pouco, embora a pecuária é forte e estejamos entrando agora com soja. Mas, essencialmente, tudo o que se vende e se negocia vem de fora”, afirmou Garó. O índice de desemprego no período da pandemia também foi discutido na reunião. De março até agora, o comércio no Acre perdeu algo em torno de R$ 520 milhões. “E isso impactou na receita do Estado. Além disso, a arrecadação do ICMS despencou em 59%.

Fonte: Fecomércio/Acre