Com poucas mudanças, isolamento social é prorrogado em Xapuri até 15 de julho

Apesar da queda no número de contágios registrada na última semana, o município de Xapuri reeditou, nesta terça-feira, 30, o decreto que estabelece medidas temporárias de prevenção à disseminação do novo coronavírus, prorrogando até 15 de julho o isolamento social no município.

O novo decreto reitera as disposições contidas no ato anterior, mas traz algumas mudanças, como o fim da barreira sanitária na entrada da cidade que será substituída por blitzes móveis, que serão realizadas em todos os bairros da cidade pelas equipes de combate à pandemia.

Outra mudança é a autorização para o funcionamento de academias de ginástica, que poderão reabrir mediante o cumprimento de várias medidas impostas pela Secretaria de Saúde, como a presença de apenas quatro alunos por horário com a adoção de todas as medidas de higienização previstas no decreto.

Até o último dia de junho, Xapuri registrou 240 casos positivos do novo coronavírus, com 4 óbitos e 47 exames aguardando resultado de análise laboratorial pelo Lacen. São 559 pessoas monitoradas e 138 pacientes altas médicas no município, que não registra, no momento, nenhuma internação hospitalar.