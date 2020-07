Chico Viga propõe memorial às vítimas da Covid-19 no Acre

O deputado Chico Viga (Podemos) falou de seu projeto de lei que cria Memorial às Vítimas da Covid-19 no Estado do Acre. A explanação foi feita em sessão virtual desta quarta-feira, 1º de julho, na Assembleia Legislativa do Acre.

“O objetivo do Memorial é impedir que a dor de milhares de famílias acreanas cai no esquecimento”, diz o PL. O nome e a foto dos mortos serão expostos no Memorial, segundo pretende o autor do PL, Chico Viga.

“Pretende gerar espaço de reflexão acerca da tragédia”, justifica o deputado, fazendo menção especial dos servidores da Saúde. “Nunca vi um momento como este”, diz.

O PL diz que uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco poderá ser viabilizada em favor do Memorial.