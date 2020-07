Três cidades não registram novos casos de Covid-19 no Acre

Dos 22 municípios do estado do Acre apenas as cidades de Capixaba, Porto Walter e Rodrigues Alves não registraram novos casos de covid-19 nesta quarta-feira (1).

A secretaria de planejamento do governo do Acre não divulgou qual a classificação das cidades que não registraram óbito. Os prefeitos ainda não se manifestaram sobre a flexibilização ou não das regras de quarentena.

Hoje o secretário de saúde Alysson Bestene e o governador em exercício Major Rocha, participaram de uma teleconferência que apresentou os resultados do tratamento precoce da doença.