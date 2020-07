Acre teve o terceiro maior pico de contaminação por Covid-19 nesta quarta-feira

Os novos casos de contaminação de Covid-19 confirmados nesta quarta-feira (1) no Acre, um total de 462, segundo relatório do Ministério da Saúde, é o terceiro maior pico do histórico da pandemia no estado. O maior registro foi no dia 23 de maio, 524 novos infectados. Quatro dias depois, 470 novos casos foram confirmados.

O recorde de novos casos foi registrado nesta quarta-feira em todas as regiões do país. De acordo com Arnaldo Correia de Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde, a tendência vem sendo observada pelos técnicos da pasta desde a 22ª semana epidemiológica. Da 25ª para a semana atual, houve um avanço de 13% (246.088 infectados).

No mapa de infectados no Acre, a capital continua registrando o maior número de contaminados. Do aumento registrado hoje, 149 novos casos foram em Rio Branco. A prefeitura de Rio Branco prorrogou por mais 14 dias as medidas de restrições na capital. No interior, o município de Brasileia foi o segundo a subir no índice de infectados com 63 novos casos.

A boa notícia a nível de país é a redução no número de óbitos, no “pequena queda” (-2%) no mesmo período. Hoje apenas duas cidades registraram óbitos no Acre: Rio Branco (4) e Tarauacá (1). No número de óbitos na Amazônia o Acre tem mais mortos (370) apenas do que o Estado do Amapá (314).

O Estado inicia o mês de julho com o menor número de casos confirmados do Covid-19 na Amazônia. De acordo com boletim do Ministério da Saúde do dia 1º, são 13.715 contaminados. No primeiro lugar do Ranking está o Amapá com 105 mil casos confirmados.