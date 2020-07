Acre registrou isolamento de 42,7% em junho; 3º melhor do país

O levantamento realizado pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul estabeleceu a média de isolamento social nos Estados durante o mês de junho.

O Acre, segundo esse diagnóstico, apresentou média de 42,7% em isolamento social, ficando entre os melhores do País em junho. Roraima ficou com a melhor posição, com média de 45,9%, seguido do Espírito Santo (43,2%). No dia 30 de junho, no entanto, Roraima registrou 38,7% de IIS.

O Governo Sul-mato-grossense se baseia no Índice de Isolamento Social divulgado diariamente pela agência In Loco.

O Índice de Isolamento Social foi desenvolvido pela In Loco para auxiliar no combate à pandemia do novo coronavírus.

O mapa mostra o percentual da população que está respeitando a recomendação de isolamento. O mapa do coronavírus existe para auxiliar as autoridades a direcionarem os recursos de segurança pública, comunicação e saúde.