Acordo é selado com vice-presidente nacional e Rocha deve se filiar ao PSL nesta quinta-feira

O que mais Pedro Valério temia, aconteceu. Uma reunião ocorrida no final da tarde desta quarta-feira, 1, selou definitivamente a ida do vice-governador Major Rocha para o PSL. No encontro ocorrido no Palácio Rio Branco, Rocha recebeu o vice-presidente nacional da sigla, o deputado federal Júnior Bozzella (PSL-SP), que trouxe os últimos informes de Luciano Bivar, presidente nacional do partido.

O ac24horas apurou que ficou acordado que Rocha deverá se filiar oficialmente nesta quinta-feira, 2. Uma nova executiva estadual deverá ser formada. A atual direção não será totalmente destituída. Bozzella deverá alinhar uma transição com Pedro Valério, atual representante do partido no Estado.

Pelo que ficou acordado entre Rocha e Bozzella, as candidaturas do interior deverão ser mantidas e as dos vereadores de todos os municípios também. Somente a candidatura para a prefeitura de Rio Branco deverá ser dialogada para uma decisão futura, levando em conta novas pesquisas eleitorais que devem vir a tona nos próximos dias.

Participaram da reunião além de Rocha e Bozzella, o deputado estadual Luiz Gonzaga, o presidente da Fieac, José Adriano, Neném Junqueira e outros militantes do PSL, dissidentes da atual executiva.