A hora da faxina!

Foto de eleitores votando

Ano de eleição é ano de faxina. Ano de expurgo. É preciso purificar a política na fornalha da urna com a chama sagrada do voto. Só mesmo o povo, que delega poder aos seus representantes, pode fazer esse trabalho. Como falam os profetas bíblicos: a prata tem que ser acrisolada no fogo para que a escória seja removida. A corrupção é o ponto de encontro da alma humana com a lama apodrecida do poder que se manifesta diariamente nas operações da Polícia Federal, ancoradas no Ministério Público e determinadas pela justiça.

É muito pouco porque a corrupção no sistema público continua. Acreditava-se ingenuamente que a eleição do presidente Jair Bolsonaro transformaria o Brasil é um paraíso de honestidade. Na verdade, continua sendo o paraíso dos corruptos.

O líder dos Hebreu Moisés, o Príncipe do Egito, tinha razão quando escreveu no livro do Êxodo que, “como não se executa a sentença os filhos dos homens tendem a continuar praticando o mal”.

Talvez não haja solução. Talvez o problema esteja na carne, na mente como disse o apóstolo Paulo, ou, quem sabe, na antiga história do Jardim do Éden onde tudo começou para a civilização ocidental: A queda do homem e, dessa queda, nunca mais se levantou nem se levantará sozinho.

O problema é que “Se Deus não existe, então tudo é permitido”, como disse Dostoievski em os Irmãos Karamazov. Então, nesse caso, felizes não seriam os pobres como disse Jesus, mas os corruptos que enriquecem às custas do bem público. A democracia não nos salvará, mas o povo pode pelo voto remover os corruptos e a sujeira, inclusive, a que está embaixo do tapete. É só a Polícia Federal levantar (o tapete).

“Guarda tua espada Simão Pedro; quem pela espada fere pela espada será ferido”. (Jesus de Nazaré ao ser preso no Jardim do Getsêmani)

. Ontem perdi o furo sobre a operação da PF em relação ao laranjal da política acreana, a fonte falhou.

. Mas já pediu desculpas!

. Tá perdoado!

. Sabe quando a Justiça vai permitir a contratação de médicos sem o revalida?

. Dia de são nunca de tarde!

. A luta é para ter revalida duas vezes ao ano; o médico formado no estrangeiro estudar até se lascar e passa.

. Conheço dezenas que passaram, e bem!

. Formados na UPAL em Cochabamba; na Univale, também!

. A prefeita Socorro Neri (PSB) deveria chutar o pau da barraca:

. Não sair candidata à reeleição, concluir o mandato com chave de ouro, evitar desgastes, fazer uma boa aliança e mandar a gentalha (do Kiko) ir para a China; depois sai candidata a deputada estadual ou federal em 2022 apoiando Gladson Cameli.

. Ao invés de ser afrontada seria assediada pelos partidos e candidatos!

. Teria um grande poder de fogo no 2º turno!

. O Pelé é rei até hoje porque deixou de jogar bola no momento certo; tivesse entrado em decadência talvez estivesse preso no Paraguai como o Ronaldinho Gaúcho!

. O instituto da reeleição é uma das maiores fontes de corrupção nas esferas de poder municipal, estadual e federal.

. Não tem como buscar a manutenção do poder sem praticar corrupção!

. Talvez Santo Agostinho conseguisse, mas já partiu!

. Irmãozinho doido para ganhar uma grana levou seu candidato e apresentou para o pastor da igreja argumentando:

. Pastor, é um homem bom, é 90% convertido…

. Ao que o pastor respondeu depois que o candidato saiu:

. O problema são os 10% não convertido, é corrupto, ladrão e safado!

. Bom dia!