Vereador pede adiamento do pagamento do IPTU de bares e restaurantes da capital

Nas explicações desta terça-feira, 30, o vereador Rodrigo Forneck (PT) apresentou uma indicação que propõe o adiamento do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de bares e restaurantes, por 60 dias após o fim do decreto de calamidade pública.

O parlamentar argumentou que os empresários necessitam de um prazo maior para quitar a dívida, tendo em vista que os estabelecimentos encontram-se fechados devido ao Covid-19.

“A indicação tem o intuito de corrigir algo que considera injusto: a cobrança do IPTU de bares e restaurantes de Rio Branco que estão fechados e não estão arrecadando. Com o adiamento, vamos permitir que os empresários se restabeleçam e passem a ter o fluxo de caixa, para que possam pagar o imposto”, ponderou.