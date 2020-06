Saúde dos olhos: o que considerar na compra dos óculos?

Escolher óculos de grau não é tão simples quanto parece, há inúmeros fatores técnicos para serem analisados.

O Dia Mundial da Saúde Ocular está chegando e, obviamente, trazendo consigo a importância de alertar sobre os cuidados com a visão. Adotar alguns hábitos para garantir o funcionamento pleno dos olhos é de extrema importância. E se você já tem algum dificuldade para enxergar é preciso estender esse cuidado até mesmo na escolha dos seus óculos.

Escolher óculos de grau não é tão simples quanto parece, há inúmeros fatores técnicos para serem analisados que devem atender as indicações médicas. Tudo isso, considerando os tipos e materiais de lentes para reparar casos, como miopia, hipermetropia e astigmatismo, que interferem na configuração final do acessório. Por exemplo, se você busca por um óculos de grau feminino, não significa que está procurando por uma armação da coleção destinada à mulheres. Existem vários fatores que precisam ser considerados no momento da compra.

1. Escolha o material das lentes

Quando chegar a hora de escolher o material para lente de seu óculos, observe a refração. Ou seja, a capacidade que a lente tem para mudar a direção do raio de luz para corrigir o foco. Hoje em dia, com o auxílio tecnológico, há uma grande quantidade de lentes a partir de matérias-primas diversas, para óculos e outros auxílios ópticos. Essas opções você pode encontrar em óticas em que a qualidade é garantida, como a Óticas Green, por exemplo.

2. Saiba qual lente atende suas necessidades

Após a consulta com um profissional, você pode ser diagnosticado com miopia, hipermetropia, astigmatismo ou presbiopia. Logo, existem 3 tipos de lentes, de acordo com o problema a ser corrigido: lente simples (ou monofocal), lente bifocal e lente multifocal.

3. Escolha a armação

Quem não gosta de parecer sempre belo, não é mesmo? A estética dos óculos em relação ao rosto faz parte do campo da preferência pessoal. Porém, a escolha do material para a armação dos óculos deve ser um fator de relevância durante a compra. Isso porque é importante analisar a durabilidade.