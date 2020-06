Presídio de Cruzeiro do Sul tem 14 policiais penais e 5 presos com Covid-19

No Complexo Penitenciário Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, 14 policiais penais estão afastados das funções por causa da Covid -19 e 5 presos estão infectados.

De acordo com a assessoria do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), desde o início da pandemia de coronavírus, 50 servidores foram considerados suspeitos. Destes, 28 foram confirmados com a doença. São 26 policiais penais e dois servidores administrativos.

Com relação aos presos, até agora foram notificados 8 casos de Covid-19, sendo 5 confirmados; 1 preso já foi considerado curado; 4 seguem em tratamento na unidade prisional e 12 presos do local fazem parte do grupo de risco.