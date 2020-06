Prefeitura paga funcionários efetivos e comissionados de Sena Madureira nesta terça-feira

A prefeitura de Sena Madureira, com apoio da secretaria de Administração e Finanças, realiza nesta terça-feira, 30, o pagamento de todos os funcionários efetivos e comissionados do município. A medida visa amenizar os efeitos econômicos da pandemia sendo fruto de esforços e dedicação da gestão do prefeito Mazinho Serafim (MDB).

É a primeira vez em meio à pandemia que a prefeitura realiza o pagamento dos servidores efetivos e comissionados ainda dentro do mês, em outras datas só era possível pagar nesta data os prestadores que recebem com recursos federais da Saúde, Educação e Assistência Social.

O prefeito Mazinho Serafim nunca atrasou o pagamento dos funcionários públicos de Sena Madureira. Mesmo com as dificuldades financeiras, principalmente neste momento de crise devido ao coronavírus, o gestor coloca sempre como prioridade o funcionário público. “A prefeitura está cumprindo com a sua obrigação. Pagar os servidores em dia garante não somente o aquecimento da economia do município, mas também o sustento de muitas famílias”, garante Mazinho.

Segundo informou o secretário de Administração e Finanças, Getúlião Saraiva, os demais prestadores de serviços (provisórios), irão receber a partir do quinto dia útil do mês de julho, conforme determina a lei. “A nossa expectativa é pagar os demais servidores por volta do dia 07. Tudo depende da entrada recursos no município nos próximos dias”, explica o secretário.