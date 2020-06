Pela primeira vez, todas as vagas de UTI no Hospital do Juruá para Covid-19 estão ocupadas

O diretor do Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul, o médico Marcos Lima, anunciou nesta terça-feira, 30, que todas as 10 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) destinadas ao atendimento de Covid-19 estão ocupadas. “Esta é a primeira vez que isso acontece e é motivo de grande preocupação”, afirmou.

No momento, há 52 pessoas internados na ala Covid-19 da unidade hospitalar. Destas, 36 estão na enfermaria, 6 no Pronto-Atendimento e 10 na UTI.

O Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul já está pronto, mas ainda não recebeu a usina de gases medicinais, nem os respiradores para a montagem de mais 10 Unidades de Terapia Intensiva do hospital.

O governo do Acre emitiu nota dizendo que a inauguração será realizada nos próximos dias, mas sem data definida. O Hospital do Juruá recebe pacientes com coronavírus também de outros municípios da região, como Feijó e Marechal Thaumaturgo, além de cidades amazonenses, como Guajará.