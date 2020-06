Oficina em via remota busca boas práticas no processo pedagógico do Senac do Acre

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) do Acre deu início à Oficina Pedagógica “Tecnologias de Ensino e Metodologias Ativas Aplicadas às Aulas Interativas On-line do Senac Acre”.

A oficina será encerrada no dia 24 de julho e conta com a participação de orientadores educacionais, gestores e pedagogos das unidades do Senac em todo o Estado.

Visa a reflexão e partilha de boas práticas pedagógicas entre os orientadores educacionais participantes do Projeto Aulas Interativas da instituição.

A oficina está organizada em sete encontros pedagógicos, que têm como metodologia norteadora a Sala de Aula Invertida, onde o processo de aprendizagem não começa com a explicação do orientador, mas pelo protagonismo dos participantes, melhorando assim o aproveitamento no tempo dos encontros e a interação entre os participantes.