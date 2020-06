Nélio Anastácio vai ser demitido e Sawana Carvalho assume Superintendência de Transportes

Tem mudança na Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS). O atual diretor, Nélio Anastácio deve ser exonerado do cargo já nesta quarta-feira, 1º de julho.

Para seu lugar, a prefeita Socorro Neri convidou Sawana Carvalho.

Advogada de formação, Sawana foi um dos principais nomes nas gestões do ex-governador Sebastião Viana. No primeiro mandato, foi diretora geral do Detran. A partir de 2015 passou a exercer o cargo de secretária em uma das principais pastas da administração pública, a extinta Secretaria de Gestão Administrativa, SGA.

A prefeitura de Rio Branco confirmou que a mudança na RBTRANS deve acontecer já nesta quarta-feira.