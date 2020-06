Não é ciúme…

A reação da líder da prefeita Socorro Neri (PSB) na Câmara Municipal, vereadora Elzinha Mendonça (PSB), de que o PT moveu ação contra ela e o governador Gladson Cameli (Progressista) por ciúmes é um grande equívoco. A bem da verdade, a legislação eleitoral é muito clara quando proíbe expressamente a antecipação da campanha e o abuso de poder político ou econômico em decorrência das funções públicas que ocupam. O gesto do governador na visita ao shopping popular em que declarou publicamente que Socorro seria sua candidata à reeleição foi espontâneo, sem malícia, bem ao seu estilo. Apesar de ter passado 20 anos no governo, o PT, ao que parece, não esqueceu de como se faz oposição. Viu na cena do shopping a oportunidade de entrar no cenário e já deu a primeira travada dizendo: Opa! Estamos aqui, estamos vivos, entramos em campo para jogar. Se a Justiça Eleitoral entender que houve realmente descumprimento das regras eleitorais as primeiras multas desse processo eleitoral serão aplicadas. Se não, fica o alerta para todos, já que alguns prefeitos do interior cometem flagrantes abusos de poder político, econômico, bem como campanhas eleitorais antecipadas. Os adversários devem seguir o exemplo do PT, afinal de contas a lei é a favor de todos, mas também é contra todos. Serve de alerta para o Ministério Público que é o fiscal da lei.

“É um erro popular muito comum acreditar que aqueles que fazem mais barulho a lamentarem-se a favor do público sejam os mais preocupados com o seu bem-estar”. (Edmund Burke)

. O estado do “Aquiry” tem que ser estudado!

. Dados do Caged demonstram que em maio ocorreram 1.535 contratações de novos empregados e 1.405 demissões com um saldo positivo de 16%, ou seja, 130 novas vagas de trabalho foram abertas.

. Isto, em plena pandemia da Covid-19 quando o setor do comércio enfrenta a maior crise de sua história.

. Nem shopping, nem camelôs, academias, igrejas estão funcionando.

. O vereador Juruna estava sendo chamado de “El Padrino” por alguns camelôs por conta da gravação vazada em que faz ameaças aos que não queriam participar de manifestações contra a prefeitura.

. Bem a tempo ele pediu desculpas, mas que ficou esquisito isso ficou!

. O Solidariedade começou até bem, mas anda meio anêmico!

. Pode sair menor dessa eleição do que entrou!

. Nada contra o Luziel que é um sujeito bastante esforçado!

. O PSL ficou famoso!

. O Avante segue firme sem se preocupar com as demais candidaturas!

. Faz bem!

. Quem se preocupa com a grama do vizinho esquece da sua!

. O PV do juiz aposentado, Pedro Longo, também já se prepara para a batalha eleitoral com seu time de vereadores.

. Cruzeiro do Sul é uma incógnita!

. Quando Jesus de Nazaré mandou amar os inimigos é porque, geralmente, são as mesmas pessoas, principalmente na política;

. Em uma eleição dois andam encangados pedindo votos, já na outra com vontade de esganarem-se!

. Do verbo esganar!

. Eu esgano, tu esganas, ele esgana…é muito confundido em eleição com o outro verbo: enganar!

. Pré-candidato a prefeito foi a uma reunião com os pré-candidatos a vereadores, lideranças e cabos eleitorais.

. Na hora de falar dissertou sobre um tratado Platônico-Aristotélico sobre política, foi muito aplaudido…

. Quando terminou começou a outra a reunião, a que trata sobre o “gás da campanha”, as “estruturas”, o Money, a bufunfa, as onças!

. Pois é, a parte ruim!

. Bom dia!