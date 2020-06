Ministério quer criar protocolo para ocorrências policiais envolvendo menores de idade

O Ministério da Justiça instituiu nesta terça-feira (30) grupo de trabalho para elaboração de Protocolo Nacional de Investigação e Perícias para crimes praticados contra crianças e adolescentes.

O grupo de trabalho, cujas deliberações terão natureza de recomendação, terá o prazo de noventa dias para apresentação da proposta de Protocolo.

Até a publicação do Protocolo a que se refere o art. 1º, o Protocolo Nacional de Investigação e Perícias nos Crimes de Feminicídio, criado pela portaria nº 340, de 22 de junho de 2020, poderá ser utilizado, no que couber e a critério das polícias civis e dos órgãos de perícia oficial de natureza criminal dos Estados e do Distrito Federal, como instrumento de padronização e uniformização de investigação de crimes praticados contra crianças e adolescentes.