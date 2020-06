Jornalista reclama que Caixa não respeita atendimento prioritário

A jornalista Paula Amanda precisou ir à Caixa Econômica Federal, localizada na rua Benjamim Constant, em Rio Branco, na manhã desta segunda-feira, 29, para fazer um saque.

Lactante, a profissional foi surpreendida ao ter o pedido de uma senha preferencial negada. “Eu afirmei que era lactante e a funcionária que distribuía as senhas apenas disse que esse serviço não existe mais, que não estavam mais entregando senha preferencial. Eu perguntei o motivo e a resposta foi que o motivo era a pandemia”, conta a jornalista.

Ela conta que questionou a funcionária se a instituição poderia tomar tal medida. “Eu ainda perguntei se o banco podia fazer isso e a moça respondeu que sim. Uma outra moça só conseguiu uma senha porque apresentou um atestado. Ocorre que a lei não obriga a apresentação de nenhum documento”.

Um outro cliente, que prefere não se identificar, gravou um áudio ao solicitar a senha preferencial. A funcionária afirma que o banco não entrega senha por causa dos clientes. No áudio, a servidora diz que quando entrega senhas, quem não é preferencial passa muito tempo esperando e acaba criando tumulto na agência e explica que apenas cumpre determinação da gerência do banco.

A reportagem do ac24horas tentou falar com a superintendência do banco no Acre, mas no telefone informado pela própria instituição ninguém atendeu as ligações.

O ac24horas também ouviu o Procon para saber se a prática é permitida. De acordo com o diretor-presidente do órgão, Diego Rodrigues, a lei do atendimento prioritário precisa ser respeitada, ainda mais durante a pandemia. “A Caixa, como qualquer outro banco, tem obrigação de respeitar a lei que assegura o atendimento preferencial. Caso os bancos não estejam cumprindo, vamos fiscalizar e notificar essas instituições”, afirma.