Gráficos mostram crescimento das queimadas no Acre

Do dia 1º de janeiro deste ano até 29 de junho foram registrados 130 focos de queimadas no Acre, número que fica acima dos anos de 2005, 2010 e 2019 para o mesmo período.

Mas fica abaixo dos focos registrados no ano de 2016, segundo dados do satélite de referência AquaTarde. Nas últimas 24 horas, não houve registro de focos de queimada, segundo dados do AquaTarde.

Assim, com alta tão forte, os gráficos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) mostram uma disparada nos focos em 2020.

O Governo do Estado, Forças Federais e órgãos ambientais de todas as esferas estão realizando combate aos crimes ambientais no Acre. Ainda assim, os números não param de avançar. Apenas em junho foram 70 focos até este dia 30.