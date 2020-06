Governo empossa 62 novos servidores da Polícia Civil no Acre

Sessenta e dois novos servidores estaduais foram empossados no auditório da Polícia Civil, na capital acreana nesta terça-feira (30). São delegados, escrivães, agentes e auxiliares de necropsia que irão ajudar a compor o quadro de civis em pelo menos cinco cidades do Acre. A solenidade de posse buscou respeitar as regras de distanciamento impostas pelo decreto governamental, para evitar a contaminação da Covid-19.

O governo alertou que, a princípio, seriam 67 novos policiais seriam empossados, no entanto, um delegado desistiu, dois agentes de policia e dois escrivães pediram reclassificação, restando 62 empossados. O Acre agora possui 7 novos delegados, mais 11 escrivães, 39 agentes e 5 auxiliares de necropsia, que se tornaram oficialmente policiais civis do Estado do Acre.

Os aprovados serão lotados nas cidades de Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Feijó, Plácido de Castro e Xapuri. Com a posse, todas as cidades contarão com a presença constante de delegados.

A solenidade contou com a presença do vice-governador Major Rocha, do secretário de Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, e do delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Ferreira, diretores e representantes das categorias, além de quatro empossados, cada um de uma categoria representando os demais.

O vice-governador Major Rocha destacou o esforço realizado pelo governo estadual para começar a chamar os concursados que concluíram a academia de polícia para tomar posse e que a convocação dos novos policiais vai continuar. “Não nos esquecemos do nosso compromisso, não é um momento muito fácil para o Estado, mas, com a sensibilidade do governador Gladson Cameli, conseguimos nesse primeiro momento a posse desses 62 novos policiais civis. É um trabalho que vai continuar, precisamos desse reforço”, disse Rocha.