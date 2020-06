Governo do Acre abre processo seletivo para contratações de estagiários

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), tornou público nesta terça-feira, 30, a abertura do processo seletivo simplificado para contratação de estagiário para formação de cadastro de reserva.

A contratação será intermediada pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). O estágio terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico a partir das 00h do dia 01 de Julho até às 23h59m do dia 10 de Julho. O envio dos documentos necessário deverá ser encaminhado para o endereço eletrônico [email protected]

Para Rio Branco terá vagas para estudantes de ensino médio, a partir do 2º ano e para estudantes de cursos superiores: Administração, Saúde Coletiva, Gestão Ambiental, Gestão Pública, Recursos Humanos, Sistemas de Informação, Música, Matemática e Direito. Podem se inscrever somente alunos que estejam cursando a partir do 3° período.

Já em Cruzeiro do Sul, as vagas são destinadas para estudantes de Administração e Ciências Contábeis.

A bolsa estágio para nível superior ficou no valor de R$ 420,00 até R$ 630,00 dependendo da carga horária. Já nível médio ficou de R$ 280,00 até R$ 420,00.

