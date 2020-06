Gefron apreende carga de água sanitária contrabandeada entre Cobija e Brasiléia

Cerca de 530 litros de água sanitária foram apreendidos na madrugada desta terça-feira, 30, pelo Grupo Especial de Fronteira – Gefron – quando um grupo de pessoas tentava fazer o transporte do produto entre as cidades de Cobija, capital do departamento de Pando, na Bolívia, e Brasiléia, do lado brasileiro.

Os policiais flagraram o contrabando no momento em que os suspeitos faziam a travessia da carga pelo rio Acre, em uma canoa, na região do bairro Leonardo Barbosa. Com a chegada da força de segurança, os envolvidos pularam na água e fugiram antes que pudessem ser abordados.

De acordo com o jornal O Alto Acre, de Brasiléia, foram apreendidas 265 garrafas de água sanitária de dois litros na margem brasileira do rio, somando 530 litros do produto, que foi levado para a Delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia para os procedimentos cabíveis.