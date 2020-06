Facção comemora com fogos em Cruzeiro do Sul a morte de rival em Rio Branco

A queima de fogos, no início da noite desta segunda-feira, 29, em Cruzeiro do Sul foi ouvida em vários bairros da cidade como o Remanso, Cohab, Cruzeirinho e 25 de Agosto. Tudo foi registrado em um vídeo onde a facção CV, que domina o Juruá, é exaltada. É possível ouvir gritos de homens e mulheres.

A comemoração da facção seria pela morte de um rival, um dos líderes principais do B13, em Rio Branco. Nunes Pereira de Assunção, de 30 anos, foi executado a tiros na frente da casa dele localizada no Beco do Buriti, no Recanto dos Buritis.

Ainda não houve manifestação da polícia sobre a queima de fogos.