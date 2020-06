Enem 2020: enquete que definirá novas datas de aplicação termina nesta terça-feira (30)

Candidatos estão sendo consultados desde o dia 20/06; são três opções de datas

Desde o último dia 20, participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão sendo consultados sobre as novas datas para a aplicação do exame. O prazo termina às 23h59 desta terça-feira, dia 30. O Enem 2020 foi adiado após pressão dos candidatos e de entidades estudantis. Havia o temor de que a pandemia do novo coronavírus causasse prejuízo no desempenho dos candidatos caso o calendário da prova inicialmente proposto seguisse normalmente.

Principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, o Enem 2020 tem 5,8 milhões de inscritos confirmados, sendo que 96 mil farão a prova na versão digital, principal novidade da edição deste ano. O número de inscrições é 13,5% maior que do que a edição do ano passado.

A consulta está sendo realizada por meio de uma enquete na Página do Participante, que devem votar em uma das três opções de datas referentes às versões impressa e digital da prova. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a sugestão para as novas datas tem como referência o adiamento da aplicação anteriormente prevista em edital em 30, 60 ou 180 dias. Os estudantes poderão escolher entre as seguintes opções:

1ª opção: Enem impresso: 6 e 13 de dezembro de 2020

2ª opção: Enem impresso: 10 e 17 de janeiro de 2021

3ª opção: Enem impresso: 2 e 9 de maio de 2021

1ª opção: Enem Digital: 10 e 17 de janeiro de 2021

2ª opção: Enem Digital: 24 e 31 de janeiro de 2021

3ª opção: Enem Digital: 16 e 23 de maio de 2021

Como participar da enquete

Somente os inscritos no Enem poderão participar da consulta. Para isso devem apenas entrar na Página do Participante, utilizando senha e CPF cadastrados no ato da inscrição. Cada candidato deve escolher uma opção de data equivalente ao tipo de prova que escolheu.

O Enem na versão impressa estava previsto para os dias 1º e 8 de novembro. Já o Enem Digital seria aplicado nos dias 22 e 29 do mesmo mês. Porém, os impactos da pandemia da Covid-19 fizeram com que as aulas da rede pública e particular de ensino fossem afetadas, comprometendo a participação dos estudantes na prova.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil