Elzinha Mendonça informa em rede social que está com Covid-19

A líder da prefeita na Câmara, a vereadora Elzinha Mendonça (PSB), usou sua rede social na tarde desta terça-feira, 30, para informar que está com a Covid-19.

A vereadora não compareceu a sessão desta terça-feira, 30, devido a problemas de saúde, segundo o presidente da Câmara, Antônio Morais.

Ela relatou que fez o teste que deu negativo, porém a tomografia apontou para Covid-19.

“Estou em casa, isolada, tomando as medicações prescritas e seguindo todas as orientações médicas. Têm sido dias difíceis. Essa doença nos deixa sem forças e com poucas condições de exercer até as mais simples tarefas, mas confio em Deus e no tratamento médico, e creio que logo estarei recuperada”, relatou.

A vereadora aproveitou para agradecer as boas energias que tem recebido de amigos e pediu para à população relembrar a importância de ficar em casa.

“Se for imprescindível sair, use máscara e mantenha os cuidados com a higiene!”, afirmou.