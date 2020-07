Bombeiros auxiliam parto de jovem que saiu da zona rural para dar à luz

Militares do Corpo de Bombeiros da cidade de Tarauacá realizaram o parto de uma jovem de 18 anos na tarde desta terça-feira (30). Vanessa do Espírito Santo saiu da zona rural para facilitar a procura por uma unidade de saúde no momento de dar à luz, porém, assim que chegou a casa de familiares, já na zona urbana do município, entrou em trabalho de parto e não conseguiu se deslocar a tempo até um hospital.

Os familiares acionaram uma equipe do Copo de Bombeiros, que conseguiam auxiliar no pato na própria residência em que a jovem mãe se encontrava, na rua Maria Nália. O fato aconteceu por volta das 13h30.

A equipe realizou todos os procedimentos com auxílio de uma parteira local. “Vai se chamar Nayara”, disse a mãe após o nascimento da filha. O Corpo de Bombeiros ressalta que este foi só mais um entre os muitos partos que a equipe realiza na cidade, principalmente em moedoras da zona rural.