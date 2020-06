Bestene pede flexibilização na quarentena para garantir empregos

O deputado José Bestene (Progressistas) solidarizou-se ao colega Jonas Lima (PT) pelo tratamento contra Covid-19. “Enquanto uns acham que na capital a coisa está se estabilizando o problema está no interior”. Hoje, Rio Branco está em quinto lugar”, disse, referindo-se ao avanço da Covid-19 pelo interior do Acre.

Bestene disse que a partir desta quarta-feira (1), o hospital de Mâncio Lima recebe os equipamentos que faltam para retomar sua normalidade. A unidade passa por reformas.

Bestene também se disse preocupado com a flexibilização porque, diz ele, muitos estão passando necessidades. “Tive contatos com dois empresários do Shopping e eles estão tomando empréstimos no Banco do Brasil”, disse o deputado.

O deputado também pediu intervenção na questão da Guia de Transporte de Animais (GTA), que tem proporcionado clandestinidade no comércio de gado jovem. “Seria bom que todos pudessem sentar e debaterem a manutenção dos empregos”, disse.