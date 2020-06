Aumenta número de cidades no Acre com mais de 500 casos de Covid-19

Já são duas cidades acreanas que tem atualmente entre 501 e 1000 casos confirmados de coronavírus. Tarauacá e Sena Madureira são os municípios que se encontram nessa faixa, com 652 e 580 contaminados, respectivamente. Conforme último boletim da secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o Acre ao todo 13. 146 pessoas que já foram infectadas pelo vírus.

Quase 31 mil pessoas já notificaram casos suspeitos ou confirmados da doença. Destas, 17.367 tiveram exame negativo para Covid-19. O Acre também já teve 7.295 altas médicas e ainda aguada 447 resultados de exames.

Com relação aos óbitos, subiu para 361 o número de motes decorrentes da doença.

A cidade com maior taxa de letalidade continua sendo Rio Branco, que tem 256 pessoas que foram a óbito por conta do coronavírus, seguida de Cruzeiro do Sul, com 35 óbitos.