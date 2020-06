Alex Barros aponta saídas para empresários em tempos de Covid

Você sabia que 48% dos empresários acreanos aguardam resposta do governo federal para liberação de crédito para sair do sufoco financeiro? Que 39% não conseguiram acesso ao crédito ofertado? Que os gastos fixos permanecem, mas não há consumidores? Que mais de 68% das famílias estão completamente endividadas? Sabia que o isolamento social reduziu drasticamente o consumo? Que o coronavírus está forçando uma mudança que já deveria ter acontecido no setor empresarial? Todas essas informações detalhadas você vai assistir no programa “Boa Conversa”, do ac24horas, com o consultor financeiro e de investimentos, Alex Barros.

De acordo com ele, se a população seguir à risca todo o protocolo de segurança sanitária é possível sim flexibilizar o isolamento social. Para Alex, o distanciamento não foi obedecido, mas, também, não dá para continuar fechado porque a situação econômica vai se agravar ainda mais. Para ele, as pessoas voltam ao “novo normal” mesmo somente em 2022. Veja a seguir a entrevista completa com o jornalista Astério Moreira.