Acre chega ao final de junho com 365 mortes e média de 4,3 óbitos por dia

O Acre aumentou a média de mortes diárias por covid-19. Com os óbitos das últimas 24 horas, a curva subiu para 4,3 mortes/dia neste último dia de junho. Agora, são 365 em todo o território acreano. Os decretos de prevenção contra a covid-19 foram publicados no Diário Oficial do Estado no dia 17 de março. Já são 105 dias de isolamento social.

Desde o dia 17 de março deste ano, quando o Acre tinha seus primeiros casos confirmados da doença, os números só aumentaram. Passados 104 dias, o estado chega ao penúltimo dia do mês com 13.146 casos confirmados, o que representa uma média de 126 casos diários. As mortes também cresceram na segunda quinzena do mês. Do dia 11 ao dia 29 de junho, a média de mortes diárias saltou de 3,7 para 4,3.

O boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre ao meio dia desta terça-feira, 30, informa que 107 novos casos da doença foram registrados de ontem para hoje, chegando a 13.253 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Estado. São, em média, 126 novos casos por dia.

As vítimas das últimas 24 horas são uma pessoa do sexo masculino e três do sexo feminino, com idades entre 44 e 91 anos. Três são de Rio Branco e uma de Manoel Urbano.