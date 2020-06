Sindicato repudia ato de vandalismo em outdoor que criticava presidente do IAPEN

O Sindicato dos Servidores Administrativos do IAPEN (Sindsai) publicou uma nota de repúdio contra o ato de vandalismo praticado em outdoor veiculado pela entidade.

No outdoor, o Sindsai fazia uma crítica do atual presidente do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), Arlenilson Cunha, e pedia um diretor que administre para todos e não para apenas uma categoria, se referindo aos policiais penais. Afirmaram ainda estarem sendo desprezados e pediam respeito.

Na madrugada de sexta para sábado, o outdoor amanheceu todo pintado de vermelho, sem ser possível mais ler o conteúdo escrito.

Na nota de repúdio, o Sindsai pede que o ato de vandalismo seja investigado.

“PINTARAM DE VERMELHO”

O Sindicato dos Servidores Administrativos do IAPEN – Sindsai, vem à público repudiar o ato de vandalismo ocorrido no dia 27 de junho, quando um Outdoor Veiculado por este sindicato, cuja a finalidade é tão somente chamar a atenção do Governo e da Sociedade para necessidade de termos uma gestão que dialogue e represente interesses de todos os servidores.

Tal atitude, representa um atentado à Democracia e à livre expressão dos servidores administrativo do IAPEN, que reivindicam pacífica e respeitosamente seus legítimos direitos.

Esperamos que esse lamentável episódio seja devidamente investigado e que providências sejam tomadas, a fim de garantia a ordem e o direito de expressão constituídos em nosso país.

Não, não sabemos quem atentou, mas

não calarão nossa Voz!

Cátia Nascimento

Presidente do Sindsai,

Rio Branco Acre 29 de Junho de 2020.