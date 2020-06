Rio Acre passa cota de alerta máximo ao marcar 2,41 metros

A cota de alerta máximo em Rio Branco é de 2,69 metros e o nível do Rio Acre na capital acreana marcou 2,41 metros na medição desta segunda-feira (29). O manancial está em situação de alerta máximo desde que chegou o período de estiagem e, com isso, a escassez de chuvas na região. Autoridades estaduais já alertaram para uma seca severa.

A mesma situação é vista nas bacias do rio Acre, Juruá, Purus e Tarauacá-Envira. No entanto, a situação mais drástica está acontecendo na bacia do Rio Acre. A média esperada para esta época do ano, segundo o major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros, é que o Rio Acre estivesse com 4,20 metros.

O Rio Acre percorre os municípios de Assis Brasil, Brasileia, Xapuri, Capixaba, Porto Acre e Rio Branco.