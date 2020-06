PT abre ação na Justiça contra Gladson e Socorro acusando-os de improbidade administrativa e campanha antecipada

O Partido dos Trabalhadores (PT) ingressou nesta segunda-feira, 29, com um Procedimento Preparatório Eleitoral junto ao Ministério Público do Acre contra o governador Gladson Cameli (Progressistas) e a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB). Os petistas apontam “abuso de poder político e econômico, improbidade administrativa e campanha eleitoral antecipada” durante o ato promovido por Gladson e Socorro na última visita realizada na obra do Shopping Popular.

O Procedimento instaurado pelo PT aponta visita de Gladson e Socorro Neri, primeiro, num momento inoportuno por conta da pandemia da Covid-19, e ainda como ato meramente “politiqueiro”, uma vez que já era ventilado o nome da atual prefeita como pré-candidata à reeleição na capital acreana. A visita à obra do Shopping Popular ocorreu no último dia 23 de junho. “Um comício em vistoria à obra pública no auge da pandemia da Covid-19”, afirma o partido.

“O que seria uma visita de rotina dos membros do executivo, acabou se transformando em ato partidário, um verdadeiro comício, com direito a discurso no estilo palanque e claques militantes. O governador transformou aquilo que seria uma visita de rotina a uma obra em um verdadeiro comício fora de época”, escreve o PT.

Para sustentar a afirmação, o partido usa o momento em que Gladson diz que Socorro “será a sua candidata”. “O governador recebe uma salva de palmas. Logo depois, ato incontinenti, a mesma, sentada, sem que seja chamada, por iniciativa própria, levanta-se e vai ao encontro do governador, perfilando-se ao seu lado, enquanto recebe palmas, em uma clara demonstração de que estava consentindo com a atitude”.

Para o PT, a intenção do ato foi uma só: “afirmar a aliança político-eleitoral entre o governador e a prefeita, pré-candidata à reeleição, aproveitando-se de uma audiência cativa presente em um evento público e da imprensa presente ao ato”, diz o documento.

A lei eleitoral proíbe a utilização de bens públicos para a promoção de candidaturas, por isso, o Partido dos Trabalhadores no Acre destaca que “constituindo-se tal prática abuso de poder político e, sendo comprovada, a utilização de recursos públicos, abuso de poder econômico”. O PT pede que Gladson e Socorro sejam investigados e punidos com os rigores da legislação eleitoral.

Procurada para comentar o assunto, a líder da prefeita na Câmara Municipal, a veredora Elzinha Mendonça riu e fez referências a música de Roberto Carlos: “isso é ciúme, ciúme da prefeita, ciúme de você”.