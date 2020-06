Prefeituras do Acre recebem última parcela do FPM de junho nesta terça-feira, dia 30

A terceira parcela de junho Fundo de Participação dos Municípios (FPM) deve ser depositada nas contas das prefeituras nesta terça-feira. Segundo previsão da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o último repasse do mês deve somar cerca de R$ 1,840 bilhão, cerca de 21% a menos dos valores recebidos no mesmo período de 2019. Esse valor desconta as transferências Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Com os repasses do Fundeb, o total de transferências da União aos municípios totaliza R$ 2,3 bilhões. Ao todo, em junho, o FPM deve somar pouco mais de R$ 6,2 bilhões. As transferências do benefícios ocorrem três vezes por mês.

A última parcela do socorro do governo federal a estados municípios deve ser depositada na segunda quinzena de julho. A Confederação Nacional dos Municípios alega que a ajuda da União ainda é insuficiente.