Polícia Civil lança campanha de prevenção a crimes de estelionato e extorsão na Capital

Investigadores da 1ª Delegacia Regional da Polícia Civil (DRPC) em parceria com o SINPOL/AC, lançaram na manhã desta segunda-feira (29) a campanha de prevenção aos crimes de estelionato e extorsão que vêm ocorrendo no Estado do Acre.

A iniciativa partiu dos investigadores da 1ª DRPC, quando perceberam que a demanda de ordens de missão para investigarem os crimes de estelionato e extorsão teve um elevado aumento nos últimos dias, sobretudo no período de pandemia da COVID-19, momento em que muitas pessoas perderam o emprego e por estarem passando por necessidades financeiras, optam em vender seus bens, utilizando o comércio virtual.

O intuito da campanha é alertar a sociedade com informações sobre as práticas criminosas corriqueiras adotadas por estelionatários para aplicar golpes e alertar as pessoas sobre o que fazer em caso de efetivação ou tentativas dos crimes de estelionato e extorsão. Assim, procura-se prevenir e conscientizar as pessoas no sentido de evitar novas ocorrências desse tipo de crime.

Com informações da PC

