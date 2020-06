Operação Fogo Zero vai atrás de incendiários prometendo multa de R$ 4 mil e até cadeia

Deflagrada no último fim de semana, a Operação Fogo Zero promete multar em até R$4 mil e punir com prisão quem fizer queimadas na cidade de Rio Branco.

Mais de 20 agentes do Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Instituto de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Branco (Semeia), com apoio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Ministério Público visitaram vários pontos da cidade denunciados pelos telefones 190 e 193.

A chefe de fiscalização da Semeia, Greyce Kelly, reforçou que as ações estão sendo realizadas dia e noite. “Muita gente acha que não estamos fiscalizando à noite, mas as equipes estão na rua. Nós contamos com o apoio da população, para que não realize queimadas. Quem estiver agindo de forma contrária será punido”, disse em entrevista à Agência de Notícias do Acre.

Estudos afirmam que o fumaceiro das queimadas irá agravar substancialmente o quadro da pandemia do novo coronavírus no Acre.