MPAC investiga compra e venda de imóveis feita pela prefeitura de Cruzeiro do Sul

O promotor de justiça, Ocimar da Silva Sales Júnior, do Ministério Público do Acre (MPAC), abriu uma investigação nesta segunda-feira, 29, para apurar a venda de imóveis públicos e a aquisição de imóveis particular feita pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Segundo alegação do MP, a prefeitura de Cruzeiro do Sul teria encaminhado projeto de lei à Câmara de Vereadores, que, em rápida análise, aprovou a solicitação de autorização de venda de bem imóvel público e, ainda, aquisição de imóvel particular de forma direta com celebração do contrato entre as partes em curto intervalo de tempo.

Por fim, o promotor determinou a coleta de informações, depoimentos, certidões, inspeções, perícias e outras – para apurar os fatos noticiados nos autos mediante a necessidade de coleta de subsídios necessários à atuação do Ministério Público.