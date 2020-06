Inscritos no Enem têm até esta terça (30) para participar de enquete sobre novas datas

Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 ainda podem participar da votação para a escolha da nova data do exame, adiado devido à pandemia de COVID-19. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizará a enquete até o dia 30 de junho, na Página do Participante, para que os inscritos contribuam, de forma voluntária, escolhendo uma das opções apresentadas, com o adiamento das provas em 30, 60 ou 180 dias das datas previstas nos editais.

Confira as opções de datas:

Enem impresso: 6 e 13 de dezembro de 2020 / Enem Digital: 10 e 17 de janeiro de 2021

Enem impresso: 10 e 17 de janeiro de 2021 / Enem Digital: 24 e 31 de janeiro de 2021

Enem impresso: 2 e 9 de maio de 2021 / Enem Digital: 16 e 23 de maio de 2021

Os inscritos que desejarem contribuir com uma das três sugestões deverão seguir o passo a passo: Acessar a Página do Participante, fazer o login (CPF e senha) no portal gov.br, clicar em “Enquete”, escolher a opção com a data desejada, e clicar em “enviar” para confirmar.

Finalizado o processo, a contribuição será computada. Com a iniciativa, o Ministério da Educação (MEC) e o Inep buscam dar oportunidade de participação aos interessados no processo de definição do melhor período para a realização das provas e garantir transparência na execução do exame. No total, 5,8 milhões de pessoas estão inscritas no Enem 2020.