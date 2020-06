Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul não será inaugurado nesta segunda-feira

A inauguração do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, para pacientes com Covid-19, marcada para esta segunda-feira, 29, não vai mais acontecer.

A usina de geração e distribuição de oxigênio da unidade hospitalar ainda não chegou para instalação nem os 10 respiradores das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). A previsão é que a usina chegue à Cruzeiro do Sul na quarta-feira, 1 de julho.

A data inicial de inauguração do hospital era 10 de junho, depois dia 15 e durante a apresentação das instalações no último dia 21, o governador Gladson Cameli, marcou para hoje, 29, a entrega definitiva com a presença do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

Agora não há novo dia marcado para que o hospital comece a receber pacientes de Covid-19.

A unidade já foi mobiliada e recebeu parte dos equipamentos. O H. C, que será administrado pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP Associação Nossa Senhora da Saúde (Anssau), custou R$ 4,1 milhões. Tem 90 leitos, com 60 enfermarias e isolamentos, 19 Unidades de Terapia Intensiva e 20 Semi Intensiva.