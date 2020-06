Governo do Acre comemora sucesso da primeira semana do programa Escola em Casa

Completa exatamente uma semana nesta segunda-feira, 29, que o programa ‘Escola em Casa’ foi lançado no Acre. O método de ensino busca garantir o ensino a distância aos alunos da rede pública estadual em meio à pandemia do novo coronavírus. O governador Gladson Cameli comemorou o sucesso desta primeira semana de aulas transmitidas através de videoaulas e audioaulas divulgando fotografias dos estudantes em momentos de aprendizagem.

“Temos recebido muitas fotos de alunos assistindo às aulas do Programa Escola em Casa. É muito gratificante ver que eles estão se esforçando para aprender tudo que é ensinado por nossos professores. Agradeço aos pais que nos mandaram as imagens”, escreveu Cameli. O projeto atende a Educação Básica com acesso também em plataforma digital. Segundo a secretaria de Estado de Educação, o programa alcança todos os alunos do estado, tanto da zona urbana, rural e também aldeias indígenas.

As aulas são produzidas por professores da rede estadual de ensino com conteúdos atualizados e baseados no currículo único do Estado. A transmissão das aulas é feita pelo canal Amazon Sat e rádios Aldeia e Difusora Acreana e pela plataforma educ.see.ac.gov.br.

As atividades remotas estão sendo desenvolvidas pelas escolas do estado desde o mês de abril. Os canais da Amazon Sat no estado são os seguintes: Assis Brasil – canal 6, Brasileia – canal 12, Cruzeiro do Sul – canal 19, Feijó – canal 13, Mâncio Lima – canal 7, Manoel Urbano – canal 10, Rio Branco – canal 31.1, Senador Guiomard – canal 31.1, Tarauacá – canal 22, Xapuri – canal 3 e Sena Madureira – canal 25.