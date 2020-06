Estudantes e professores criam jogo “Heróis da Pandemia”para conscientização sobre a Covid-19

A cada fase o jogo transmite uma informação sobre o vírus

Mais uma iniciativa com foco em conscientizar e informar a população sobre o Covid-19 está disponível dessa vez de maneira lúdica. Trata-se de um jogo online – o “Heróis da Pandemia” – desenvolvido por estudantes e professores do Centro Universitário Facens, de Sorocaba, e do Centro Universitário Newton Paiva, de Minas Gerais.

Foram necessários cerca de 20 dias para desenvolvimento do projeto, que contou com alunos dos cursos de Engenharia da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Jogos Digitais. Os desenvolvedores levaram em consideração as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para execução do jogo.

O jogador aprende brincando durante o isolamento social. São sete mini games que, em cada uma das fases, transmite alguma informação sobre o vírus. Ao cumprir os exercícios de precaução, o usuário passa de fase e dá continuidade à sua aventura de combate ao coronavírus.

O jogo funciona de forma totalmente gratuita e pode ser acessado através do site Heróis da Pandemia. Não precisa realizar cadastro na plataforma. Cada fase do jogo corresponde a uma medida diferente para evitar a disseminação da Covid-19:

#1 Lave bem as mãos

#2 Evite tocar o rosto

#3 Desinfecção

#4 Fique em casa / Quarentena

#5 Sistema Imunológico

#6 Distanciamento Social

#7 Use máscara

Fonte: Agência Educa Mais Brasil