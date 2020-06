Em 24 horas, Acre registra mais 8 mortes e 88 casos confirmados de Covid-19

Nas últimas 24 horas, o número de casos da Covid-19 no Acre aumentou para 13.146 pessoas, já que foram diagnosticados 88 novos casos.

O número é bem abaixo da média de 191 novos casos diários registrados neste mês de junho até o último final de semana.

Em compensação, o número de mortes causado pela doença subiu para 361 com o registro de 8 novos óbitos. São quatro pessoas do sexo masculino e quatro do sexo feminino, com idades entre 53 e 99 anos. Seis são de Rio Branco, uma de Cruzeiro do Sul e uma indígena de Santa Rosa do Purus.