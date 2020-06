Colisão entre moto e bicicleta deixa jovem gravemente ferido na Baixada da Sobral

Uma colisão deixou o ciclista Elias Silva de Souza, de 20 anos gravemente ferido e duas pessoas com escoriações na noite desta segunda-feira (29). O acidente aconteceu na rua 26 de Julho, no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Elias estava trafegando com um amigo em sua bicicleta na rua 26 de Julho, quando foi atropelado por um motociclista não identificado. Com o impacto, Elias sofreu uma fratura na costela e desmaiou. Já as outras duas pessoas tiveram apenas algumas escoriações pelo corpo.

Populares acionaram duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que prestaram os primeiros atendimentos as vítimas. Elias foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave, já os outros dois envolvidos no acidente foram levados a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), da Sobral.

A área foi isolada pelos Policiais de Trânsito para os trabalhos da perícia técnica. A moto foi removida e encaminhada ao Pátio do Departamento de Trânsito (Detran).